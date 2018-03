Deutsche-Bank-Tochter DWS startet an der Frankfurter Börse

22,25 Prozent der Anteile wirft die Deutsche Bank auf den Markt, der Ausgabepreis für die Papiere wurde am Donnerstagabend auf 32,50 Euro festgesetzt. Damit spült der Börsengang Deutschlands größtem Geldhaus bis zu 1,4 Milliarden Euro in die Kasse. Das ist zwar einiges weniger als die ursprünglich erhofften zwei Milliarden Euro, doch kommt der Geldregen für die Deutsche Bank nach drei Verlustjahren in Folge und weiterhin schwierigem Umfeld zur rechten Zeit.

Dass die Deutsche Bank bei der Vermögensverwaltungstochter weiterhin das Sagen haben wird, schreckte Investoren offensichtlich nicht ab: Der größte japanische Lebensversicherer Nippon Life steigt als Ankerinvestor mit fünf Prozent bei der DWS ein, der französische Vermögensverwalter Tikehau Capital will 250 Millionen Euro investieren. Auch sonst schien das Interesse an DWS-Anteilen groß zu sein: In den Tagen vor dem Börsengang wurde kolportiert, die Emission sei «deutlich überzeichnet».