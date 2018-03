Deutsche Bank: gut zwei Milliarden Euro Boni für 2017

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank wird trotz erneut roter Zahlen für 2017 gut zwei Milliarden Euro Boni an ihre Mitarbeiter ausschütten. «Der Betrag für die variable Vergütung wird für die gesamte Bank etwas oberhalb von zwei Milliarden Euro liegen», sagte Personalvorstand Karl von Rohr am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.