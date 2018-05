Deutsche Börse nach LSE-Flop: Wachstum aus eigener Kraft

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der geplatzten Fusion mit der Londoner LSE im vergangenen Jahr setzt die Deutsche Börse vor allem auf Wachstum aus eigener Kraft. «Wir werden weiter organisch investieren und so unser bestehendes Geschäft ausbauen», sagte der seit Januar amtierende Konzernchef Theodor Weimer laut Redetext bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns am Mittwoch in Frankfurt. «Chancen sehen wir dabei in allen Geschäftsbereichen: von den Marktdaten über den Handel bis hin zu unseren Dienstleistungen für Investmentfonds.»