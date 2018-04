Deutsche Börse profitiert stark von unruhigen Märkten

Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Eschborn/Frankfurt (dpa) - Der rege Handel an den Finanzmärkten zu Jahresbeginn hat der Deutschen Börse kräftig Auftrieb gegeben. Der Marktbetreiber unter dem neuen Chef Theodor Weimer konnte im ersten Quartal sogar etwas besser abschneiden als Analysten erwartet hatten. Die Nettoerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 692 Millionen Euro, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend in Eschborn bei Frankfurt mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss legte um 17 Prozent auf 271 Millionen Euro zu. Damit ist die Deutsche Börse auf gutem Weg, ihre Jahresziele zu erreichen.