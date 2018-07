Deutsche Börse profitiert von Unruhe an den Märkten

Frankfurt/Eschborn (dpa) - Die Deutsche Börse gehört weiterhin zu den Nutznießern der Unruhe an den Finanzmärkten. Gleichzeitig schmälern die Kosten für den laufenden Umbau den Gewinn. Dieser stieg zuletzt zwar deutlich, allerdings immer noch weniger stark, als Experten im Allgemeinen erwartet hatten. Die Nettoerlöse der Deutschen Börse legten im zweiten Quartal auf 687 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Eschborn bei Frankfurt berichtete. Das sind 10 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg um 19 Prozent auf unter dem Strich 210 Millionen Euro.