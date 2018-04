Deutsche Kinderhilfe für verbindlichen Hundeführerschein

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Übergriffe durch Hunde. Der Staffordshire-Terrier-Mischling «Chico» hatte Anfang April in Hannover seine 52 Jahre alte, im Rollstuhl sitzende Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn totgebissen. In Niedersachsen gibt es bereits einen Hundeführerschein. Allerdings: Wer vor 2013 zwei Jahre lang ohne Beanstandung einen Hund gehalten hat, ist davon ausgenommen - was wohl bei der Familie der Fall war.

In Bad König im hessischen Odenwald war wenige Tage später der sieben Monate alte Jannis von einem Staffordshire-Mix durch einen Biss in den Kopf getötet worden.