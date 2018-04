Deutsche Meisterschaft im Armwrestling gestartet

Eine der größten Mannschaften stellte der Ausrichter der Meisterschaft, der Armwrestling-Club «Over the Top» Hanau. Das Hanauer Team hatte im Vorjahr in der Mannschaftswertung gewonnen und will seinen Titel verteidigen. Starke Mannschaften kommen auch aus Wolfsburg und Frankfurt (Oder), wie der Hanauer Vereinssprecher Winfried Lind sagte.

Beim Armwrestling stehen sich zwei Duellanten an einem Tisch gegenüber. Sie halten sich mit der einen Hand an einem Griff fest. Mit der anderen wird versucht, den aufgestellten Arm des Gegners herunterzudrücken, so dass der Handrücken den Tisch berührt.