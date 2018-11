Deutsche U21 plant Test gegen Frankreich

Am Freitag hatte die deutsche Mannschaft ihr vorletztes Länderspiel des Jahres mit 3:0 gegen die Niederlande gewonnen. Am diesem Montag spielt die DFB-Auswahl in Italien gegen den EM-Gastgeber. Die Europameisterschafts-Endrunde findet vom 16. bis 30. Juni dort und in San Marino statt.