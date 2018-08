Deutsches IS-Mitglied in Frankfurt angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 31-Jähriger ist wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt angeklagt worden. Er soll Anfang November 2013 aus seinem Wohnort Kassel über die Türkei nach Syrien eingereist sein, um sich dort der Terrororganisation anzuschließen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte.