«Deutschlands beliebtester Eisenbahner» kommt aus Fulda

Fulda/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim bundesweiten Wettbewerb «Eisenbahner mit Herz» hat sich ein Zugbegleiter aus Fulda gegen mehr als 100 weitere Nominierte durchgesetzt. Peter Hohmann (46) gewann mit weitem Abstand in der neuen Kategorie «Social Media Hero 2018» und bekommt den Fahrgastpreis am 17. April bei einer Gala in Berlin verliehen, wie das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene als Veranstalter am Dienstag mitteilte.