Die Verwaltung in Hessen wird digitaler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollen künftig viele Behördengänge von zu Hause aus erledigen können. Das Elterngeld etwa könne künftig über das Internet beantragt werden, teilten Innen- und Finanzministerium in Wiesbaden mit. Auch Sportvereine sollen bald Fördermittel online anfordern können. Die drei hessischen Regierungspräsidien in Darmstadt, Kassel und Gießen sollen als «digitale Modellbehörden» die vollständige Digitalisierung von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben erproben.