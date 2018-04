Die ersten Erdbeeren sind reif

Reife und unreife Erdbeeren hängen an einer Pflanze, die Spargel- und Erdbeerbauer Peter Lipp in einem Folientunnel anbaut. Foto: Arne Dedert

Griesheim/Weiterstadt (dpa/lhe) - Das sommerliche Wetter hat sie reifen lassen: Seit vergangener Woche werden in Hessen die ersten Erdbeeren geerntet. «So richtig los geht es aber erst Ende April», sagte Andreas Lenhardt, der Vorsitzende des Arbeitskreises Erdbeeranbau Hessen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Freiland - außerhalb von Folientunneln und Gewächshäusern - seien die ersten Erdbeeren erst in zwei bis drei Wochen zu haben. Allerdings nehme der Anbau in Folientunneln bei weitgehend konstanter Gesamtfläche zu. «Der Trend geht nach den Wetter-Extremen der letzten Jahre zum geschützten Anbau», sage Lenhardt. «Erdbeeren sind eine sehr empfindliche Kultur.»