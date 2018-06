Die großen Ferien beginnen mit Staus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen macht den Anfang: Für rund 762 000 Schüler beginnen am Freitag die großen Ferien. Obwohl Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu den ersten Bundesländern gehört, in denen die Sommerferien beginnen, warnt der ADAC vor langen Staus. Ein Schwerpunkt ist danach die längste deutsche Autobahn 7 (Göttingen-Würzburg). Auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung behindern sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von mehr als 46 Kilometern den Verkehr. Mit Staus muss aber auch auf der Autobahn 5 (Kassel-Basel) und der Autobahn 3 (Köln-Würzburg) gerechnet werden - vor allem am Freitag und dem Wochenende. Daheimgebliebene Pendler im Rhein-Main-Gebiet können sich hingegen freuen: Der tägliche Berufsverkehr nehme in den Ferien um bis zu zehn Prozent ab, schreibt Hessen Mobil.