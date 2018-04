Die spinnt ja wohl: Spinne erschreckt Autofahrerin

Reichelsheim/Friedberg (dpa/lhe) - Eine Spinne hat eine Autofahrerin bei Reichelsheim in der Wetterau so sehr erschreckt, dass die 62-Jährige in den Straßengraben fuhr. Wie die Polizei in Friedberg am Montag berichtete, hatte die Frau den unerwünschten Mitfahrer am Sonntag plötzlich im Innenraum ihres Fahrzeugs entdeckt. Sie verlor vor Schreck die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Wie es der Spinne bei dem Unfall ergangen ist, war den Ermittlern nicht bekannt.