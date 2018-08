Dieb stiehlt frisch getrautem Ehepaar Herz aus Rosen

Rödermark (dpa/lhe) - Ein Dieb hat in Rödermark ein frisch getrautes Ehepaar bestohlen. Er habe das am Hochzeitsauto mit Saugnäpfen angebrachte große Herz aus roten Rosen mitgenommen, teilte die Polizei in Offenbach am Dienstag mit. Das Paar hatte den Diebstahl entdeckt, nachdem es am Samstagvormittag nach der Hochzeit vom Standesamt zurück zum Auto gekommen war. Lediglich ein Rosenkopf lag noch auf dem Asphalt. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur.