Diebe erbeuten drei Tonnen Kupfer im Wert von 10 000 Euro

Darmstadt (dpa/lhe) - Diebe haben Kupfer im Wert von rund 10 000 Euro vom Gelände eines Darmstädter Umspannwerks gestohlen. Die unbekannten Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag in das Gelände ein, wie die Polizei mitteilte. Dort zerkleinerten sie Kupferrohre und Kupferkabel, die sie dann mit einem Fahrzeug abtransportierten. Insgesamt erbeuteten sie knapp drei Tonnen Kupfer. Schäden am Zaun des Umspannwerks verursachten die Täter nicht. «Sie müssen eine Leiter benutzt haben», sagte ein Sprecher der Polizei. «Wir hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen.»