Diebe machen schwere Beute: Baumaschinen gestohlen

Vöhl (dpa/lrs) - Diebe haben in Nordhessen aus einem Container tonnenweise Baumaschinen gestohlen. «Der Schaden liegt nach einer ersten vorsichtigen Schätzung im fünfstelligen Bereich», teilte die Polizei in Korbach mit. Die Täter hatten in der Nacht zum Mittwoch zunächst einen Radlader zur Seite gefahren, der vor dem Eingang des Baucontainers in Vöhl-Herzhausen geparkt war. Dann brachen sie das Vorhängeschloss auf und stahlen unter anderem eine 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte, 150 Liter Diesel sowie Bohrmaschinen, Sägen und Hämmer. Das Diebesgut war laut Polizei insgesamt etwa zwei Tonnen schwer.