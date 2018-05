Diebe stehlen mit brachialer Gewalt 15 Elektrofahrräder

Groß-Umstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit brachialer Gewalt haben Diebe 15 Elektrofahrräder aus der Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in Groß-Umstadt gestohlen. Dazu hatten die Täter in der Nacht zum Dienstag an der Rückseite des Gebäudes zwei Türen aufgebrochen und innen zwei weitere Türen aufgehebelt. Mit massiver Gewalt durchbrachen sie dann noch eine Wand. Den Wert der Räder sowie die Höhe des bei dem Einbruchs entstandenen Sachschadens schätzte die Polizei am Mittwoch auf mehrere zehntausend Euro. Bereits in der vorherigen Nacht hatten Unbekannte vergeblich versucht, in die Halle einzubrechen.