Diebe stehlen über 320 Fernseher aus geparktem Lastwagen

Alsfeld (dpa/lhe) - Diebe haben von einem geparkten Lastwagen an der Autobahn 5 nahe Alsfeld mehr als 320 Fernseher gestohlen. Die Geräte hätten insgesamt einen Wert von 65 000 Euro, teilte die Polizei in Fulda am Montag mit. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. An dem vergangenen Wochenende wurden auch an weiteren Lastwagen entlang der A 5 die Planen von geparkten Lastwagen aufgeschlitzt, gestohlen wurde hierbei nichts.