Diebisches Trio verübt zahlreiche Einbrüche

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Trio für mindestens 14 versuchte oder vollendete Einbrüche in Nordbaden, Pfalz und in Südhessen verantwortlich. Bei ihren Diebeszügen erbeuteten die drei unter anderem in Neustadt an der Weinstraße Schmuck und Bargeld, wie es weiter hieß. Gegen sie sei Haftbefehl erlassen worden.

Die Ermittler hatten zuvor in Ludwigshafen drei Wohnungen der Verdächtigen durchsucht und dort umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Die Einbrüche sollen die drei in wechselnder Besetzung verübt haben. Gegen das Trio war seit vergangenem Dezember ermittelt worden.