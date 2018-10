Diebstähle am laufenden Band: Täter in Untersuchungshaft

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach vier Ladendiebstählen innerhalb weniger Stunden in Darmstadt sitzt ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft. Er sei zunächst von einer Zivilstreife mit Diebesgut erwischt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die vier Sonnenbrillen und drei Ketten hatte er kurz zuvor an dem Montag in zwei Geschäften gestohlen. Eine Stunde später wurde er schon wieder erwischt, dieses Mal in einem Bekleidungsgeschäft. Nur 30 Minuten später ertappte ihn ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus, als er einen Ring mitnehmen wollte. Dieses Mal nahm die Polizei den notorischen Dieb mit zur Wache und brachte ihn schließlich ins Gefängnis.