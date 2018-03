Diebstahl-Serie auf Autobahn-Baustellen: Haftstrafen

Die Diebe waren jeweils in Kleinbussen zu den Tatorten im gesamten Rhein-Main-Gebiet gefahren und und traten in «Blaumännern»​ mit Signalwesten auf, als ob sie auf den Baustellen beschäftigt wären. Bei ihrer Abfahrt fehlte hochwertiges Gerät, dessen Zeitwert vom Gericht auf rund 50 000 Euro beziffert wurde. Größere Gerätschaften verkauften die Männer in Kroatien, kleineres Werkzeug wurde im Inland veräußert. Vor Gericht hatten die Angeklagten Geständnisse abgelegt. Mit dem Verkaufserlös finanzierten sie unter anderem ihren Kokainkonsum.