Diebstahl verhindert: Passant spricht Mann bei Einbruch an

Kassel (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Passant hat den Diebstahl eines Laptops aus einem Auto verhindert und den Aufbrecher in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Dieb schlug am Mittwochabend die hintere Scheibe eines leeren Autos auf dem Universitätsparkplatz in Kassel ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er entnahm einen Laptop mitsamt Tasche. Ein 25-jähriger Passant aus Frankfurt am Main hatte das Geschehen beobachtet und sprach den Dieb daraufhin lautstark an. Sein Einschreiten schlug den Unbekannten in die Flucht, der zuvor das Diebesgut wieder zurück in den Wagen legte. Durch den Aufbruch entstand ein Schaden von 300 Euro am Auto.