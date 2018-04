Diebstahl von «Keyless Go»-Autos: Dreieinhalb Jahre Haft

Die Autodiebe, von denen ein weiterer in Rheinland-Pfalz auf seinen Prozess wartet, hatten zwischen dem 16. Oktober und dem 8. November 2017 in Griesheim, Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt die «Keyless Go»-Schließsysteme bei vier Fahrzeugen der Marke Audi überlistet.

Bei «Keyless Go» ist der Autoschlüssel ein stets funkender Sender, der das Auto öffnet und startet, wenn man ihm näher als zirka zwei Meter kommt. Solange der Motor läuft, wird der Schlüssel nicht benötigt. Da Autofahrer ihre Schlüssel oft im Eingangsbereich ihres Hauses ablegen, greift einer der Diebe das Signal vor der Haustür mit einem Empfänger ab, verstärkt es und sendet es zu einem Komplizen am Auto.



Der Angeklagte, ein gelernter Elektriker, hatte in zwei Fällen Autos nach Polen zum Ausschlachten gefahren. Bei einer Fahrt am 8. November 2017 kontrollierte ihn allerdings die Polizei, die ihn nach einem Fluchtversuch festnehmen konnte. «Wir haben ein relativ kleines Rädchen erwischt», sagte der Vorsitzende Richter Daniel Kästing in der Urteilsbegründung, «die Hintermänner haben wir natürlich nicht».