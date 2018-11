Diesel-Fahrverbot: Umwelthilfe will bald mit Land verhandeln

Wiesbaden/Darmstadt (dpa) - In den Verhandlungen über ein Diesel-Fahrverbot in Darmstadt wollen sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) möglichst bald mit der hessischen Landesregierung zusammensetzen. «Wir wollen jetzt schnellstmöglich einen Termin ausmachen», sagte der Anwalt beider Organisationen, Remo Klinger, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Darmstadt. Er halte zwei Termine bis zur Verkündung der Einigung oder eines Urteils am 19. Dezember für sinnvoll. Die drohenden Fahrverbote in fünf hessischen Städten sollten am Donnerstag auch Thema im Verkehrsausschuss des Landtags sein.