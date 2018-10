Diesel-Krise: Merkel und Bouffier kritisieren Autoindustrie

Bouffier betonte in Fulda: «Ich möchte nicht, dass der Diesel-Fahrer der Dumme ist.» Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende kritisierte scharf, wie unterschiedlich etwa Volkswagen bei der Schadensbegrenzung vorgehe. Es sei nicht zu akzeptieren, dass in Amerika Milliarden bezahlt würden, «damit da keiner von VW in den Knast geht. Und hier in Deutschland versuchen die sich vom Acker zu machen.» Er hoffe, dass VW seine Position in Deutschland überdenke.

Wegen ihres Verhaltens nach den jüngsten Gerichtsurteilen zu Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge in mehreren deutschen Städten wurde die Kanzlerin zuletzt stark kritisiert. Die Deutsche Umwelthilfe hatte bei Verwaltungsgerichten für bessere Luft geklagt. Gerichte hatten danach zum Beispiel für Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin Fahrverbote für ältere Diesel für 2019 angeordnet. Merkel und Bouffier bekräftigten in Fulda, dass sie sich für Hardware-Nachrüstungen seitens der Hersteller stark machten.