Diesel-Skandal: Opel soll Auskunft über Abgasreinigung geben

Berlin (dpa) - Der Autobauer Opel muss im Diesel-Skandal wegen der Funktionsweise der Abgasreinigung bei drei Modellen Rede und Antwort stehen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums bestätigte am Freitag, dass es «eine amtliche Anhörung gegen Opel wegen drei Euro-6-Modellen» gebe. Zuvor hatte die «Bild am Sonntag» darüber berichtet. Opel war am Freitagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.