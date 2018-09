Dieselfahrverbot: RMV rechnet mit mehr Passagieren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Diesel-Fahrverbot in Frankfurt rechnet der Rhein-Main-Verkehrsverbund mit zusätzlicher Nachfrage. Wieviele jedoch vom Auto auf die Schiene umsteigen wollten, könne derzeit nicht kalkuliert werden, sagte Sprecherin Vanessa Rehermann am Donnerstag. Noch seien die genauen Auswirkungen der Urteils unklar. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) entschieden, dass Frankfurt als erste Stadt in Hessen Diesel-Fahrverbote verhängen muss.