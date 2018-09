Dieselkrise: Hessen sieht kommenden Montag als Schicksalstag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf drohende Dieselfahrverbote sieht die hessische Landesregierung den kommenden Montag als Schicksalstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte für diesen Tag eine Entscheidung der Bundesregierung zum Kurs in der Dieselkrise an. «Über die Frage, ob es Dieselfahrverbote gibt oder nicht, entscheidet die Koalition (im Bund) am kommenden Montag», sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden.