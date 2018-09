Digitaler Service Point der hessischen Justiz startet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Justiz will bürgerfreundlicher und serviceorientierter werden. «Künftig ist es möglich, unter einer einheitlichen Nummer für ganz Hessen die Justiz zu erreichen und erste Informationen zu erlangen», sagte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. Der Digitale Service Point soll eine Art Bürgerbüro für die Justiz sein. Er ist beim Amtsgericht Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) angesiedelt und sowohl persönlich als auch unter einer kostenfreien Servicenummer erreichbar.