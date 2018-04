Digitalisierung an Schulen: GEW fordert mehr Fortbildung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Unterricht an Computern gibt es an Hessens Schulen nach Ansicht der Gewerkschaft GEW keine ausreichenden pädagogischen Konzepte. Bei Fragen der Digitalisierung und Medienkompetenz fehle es unter anderem an Fortbildungen für Lehrer, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Birgit Koch, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Daher sei es für viele Schulen eher zweitrangig, ob sie einen Anschluss ans schnelle Internet haben. Um Kinder fit im Umgang mit Medien zu machen, seien andere Punkte wichtiger, sagte Koch.