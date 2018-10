Digitalisierung lässt Jobs wackeln

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Digitalisierung lässt auch in Hessen immer mehr Jobs wackeln. Besonders gefährdet sind nach einer am Donnerstag vorgestellten Studie einfache Tätigkeiten und solche, die einem festen Schema folgen. Die größten Automatisierungsmöglichkeiten gebe es daher in der Fertigung und bei einfachen Helfertätigkeiten, folgern die Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Eher weniger Sorgen um ihre Jobs müssen sich Beschäftigte machen, die im Gesundheit- und Sozialwesen oder in Erziehung und Unterricht arbeiten.