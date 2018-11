Digitalisierung von Schulen: Philologenverband applaudiert

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Philologenverband hat die Pläne für die Investitionen des Bundes in die Digitalisierung der Schulen begrüßt. Wichtig sei nun, dass alle Schulen in Hessen überhaupt mit WLAN ausgestattet und auch die technischen Voraussetzungen mit Geräten geschaffen werden, sagte eine Sprecherin am Freitag in Wiesbaden. Zudem müssten die Lehrer entsprechend geschult und dafür auch Deputate zur Verfügung gestellt werden.