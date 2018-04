Digitalkongress: Schnelles Internet für Schulen wird Thema

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf einem hessischen Digitalkongress wollen Experten in der kommenden Woche über schnelles Internet an Schulen diskutieren. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellt am heute in Wiesbaden die weiteren Themen der Tagung vor. Dazu zählen die Chancen von künstlicher Intelligenz für die Gesellschaft und die Wissenschaft. Außerdem geht es um die Versorgung hessischer Haushalte mit schnellem Internet im Bundesvergleich. Der Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Partsch (Grüne), will das Modellprojekt «Digitalstadt» vorstellen. Der Digitalkongress findet am Mittwoch in Frankfurt statt.