Direktorin der Point Alpha-Stiftung legt Amt nieder

Geisa/Rasdorf (dpa) - An der Spitze der Stiftung der Grenzgedenkstätte Point Alpha an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Hessen gibt es einen Wechsel. Die bisherige hauptamtliche Direktorin Ricarda Steinbach hat ihr Amt niedergelegt. «Das gilt mit sofortiger Wirkung, mein Dienstvertrag besteht allerdings weiter», sagte Steinbach am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.