Direktorin des Jüdischen Museums: Kippa-Aktion hat Tücken

Die neue Direktorin des Jüdischen Museums, Mirjam Wenzel, in Frankfurt am Main. Foto: Alexander Heinl/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Aufruf, als Zeichen der Solidarität einen Tag lang die Kippa zu tragen, will die Stadt Frankfurt an diesem Montag ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Für Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, hat die Aktion am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels allerdings auch ihre Tücken. «Das Tragen der Kippa an diesem Tag bedeutet nicht ausschließlich, sich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland zu solidarisieren, sondern ist zugleich auch eine Solidaritätsbekundung mit Israel», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.