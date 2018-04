Dirk Schuster glaubt an eine Darmstadt-Rettung

Darmstadts Trainer Dirk Schuster steht an der Seitenlinie. Foto: Arne Dedert/Archiv

Darmstadts Trainer Dirk Schuster steht an der Seitenlinie. Foto: Arne Dedert/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 glaubt weiter fest an den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) hat der Tabellenvorletzte zwar drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auch nur noch drei Spieltage Zeit, um sich mindestens auf Rang 16 zu verbessern. Doch Trainer Dirk Schuster hantierte am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel mit anderen Zahlen.