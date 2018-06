Documenta-Obelisk: Weitere Gespräche im Streit um Standort

Kassel (dpa/lhe) - Um den Verbleib des documenta-Obelisken in Kassel wird weiter gerungen. Der Beschluss des Kasseler Stadtparlament am Montagabend hat die Debatte nicht beendet, über Abbau oder Ankauf wurde nicht abschließend entschieden. Der Galerist des Künstlers Olu Oguibe, Alexander Koch, signalisierte am Dienstag Kompromissbereitschaft.