Doku über Attentat wird im Beisein von Überlebenden gezeigt

Bad Hersfeld (dpa) - Der Dokumentarfilm «True Warriors» über ein Sprengstoff-Attentat bei einer Theaterpremiere im Jahr 2014 in Kabul wird im Beisein von Überlebenden am Donnerstag in Bad Hersfeld gezeigt. Bei der Vorführung im Cineplex (Vogelgesang 1) und einem anschließenden Austausch mit Besuchern wird unter anderem die afghanische Schauspielerin Leena Alam teilnehmen. Sie wirkt in dieser Saison bei den bald endenden Bad Hersfelder Festspielen mit, in einer Nebenrolle im Theaterstück «Peer Gynt». Moderiert wird der Abend in dem Bad Hersfelder Kino von der Schauspielerin Anouschka Renzi.