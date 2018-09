Doppelpack für Fabian: Trapp nur eine Hälfte im Tor

Allendorf (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat ein Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten FC Edelbergland mit 5:0 (2:0) gewonnen. Dabei meldete sich Marco Fabian am Donnerstag in der Bundesliga-Mannschaft mit einem Doppelpack zum 3:0 und 4:0 (61./77.) zurück. Der Wechsel des Mexikaners zu Fenerbahce Istanbul war kurz vor Ende der Transferperiode geplatzt. Für die beiden ersten Treffer sorgten Deji Beyreuther (11. Minute) und Gonzalo Pacienza (19.), dem zudem noch ein zweites Tor zum 5:0 (88.) gelang. Im Eintracht-Tor begann zunächst Neuzugang Kevin Trapp, nach der Pause wurde Frederik Rönnow eingewechselt, der zuletzt wegen Kniebeschwerden in der Erstligapartie gegen Werder Bremen fehlte.