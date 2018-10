Doppelt so viel Windräder bis 2050: Widerstand wächst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will bis 2019 ein Viertel seines Stromverbrauchs mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugen - 2050 sollen es 100 Prozent sein. Dafür müsse die Zahl der Windräder von derzeit rund 1105 in etwa verdoppelt werden, heißt es im Wirtschaftsministerium in Wiesbaden. Zugleich wächst in vielen Teilen Hessens der Widerstand gegen die Anlagen.