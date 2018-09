Drama um drei ertrunkene Geschwister: Anklage zugelassen

Neukirchen/Marburg/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Nach der Tragödie um drei in einem Dorfteich in Nordhessen ertrunkene Geschwister muss sich der Bürgermeister vor Gericht verantworten. Das Landgericht Marburg ließ die Anklage gegen Klemens Olbrich (CDU) wegen fahrlässiger Tötung zu, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Das Hauptverfahren werde vor dem zuständigen Amtsgericht in Schwalmstadt eröffnet. Das Amtsgericht hatte sich wegen der besonderen Bedeutung der Sache nicht zuständig gesehen. Das höher gestellte Landgericht widersprach dem allerdings und verwies das Verfahren zurück.