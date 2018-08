Dreharbeiten zu neuem Tukur-«Tatort» bei Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer alten Polizeiwache zwischen Frankfurt und Offenbach gerät Ulrich Tukur als «Tatort»-Ermittler Felix Murot in arge Bedrängnis. «Der Angriff» lautet der Arbeitstitel einer neuen Folge der ARD-Krimireihe, die vom 9. August bis 13. September in Frankfurt und Friedberg gedreht wird, wie der Hessische Rundfunk (hr) am Mittwoch mitteilte. Murot will in dem Revier eigentlich nur einen alten Kollegen aus BKA-Tagen besuchen, doch dann strandet dort ein Gefangenentransport mit Schwerkriminellen und die Wache wird beschossen. Regie führt Thomas Stuber, neben Tukur sind in den Hauptrollen Peter Kurth und Christina Große als die beiden letzten verbliebenen Polizisten des alten Reviers zu sehen.