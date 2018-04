Drei Menschen bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Bürstadt/Heppenheim (dpa/lhe) - Beim Zusammenprall zweier Autos im südhessischen Bürstadt sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger übersah beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei in Heppenheim mitteilte. Beide Fahrer und eine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 26-Jährige wollte am Sonntagabend auf die Bundesstraße 44 abbiegen. Er achtete nicht auf das Auto eines 32-jährigen Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle.