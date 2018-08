Drei Autos brennen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Frankfurt (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag drei Autos in Frankfurt in Brand gesetzt. Nach Angaben der Frankfurter Polizei hatten Zeugen gegen vier Uhr morgens im Stadtteil Niederursel ein brennendes Fahrzeug gemeldet, das offenbar im Frontbereich angezündet worden war. Nur wenig später wurde der Polizei ein in Flammen stehender Multivan nicht weit vom ersten Brandort entfernt gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren der Van und ein weiteres Fahrzeug vollständig ausgebrannt, ein daneben stehender Wagen wurde durch die Flammen beschädigt.