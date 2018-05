Drei Autos in Frankfurt ausgebrannt: Ursache noch unklar

In Frankfurt waren zuletzt an Ostern zwei Autos angezündet worden. Nach nur wenigen Stunden hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben, für diese beiden Fälle verantwortlich zu sein. Mitte März waren im Frankfurter Nordend sechs höherwertige Autos in Flammen aufgegangen. Dabei war ein sechsstelliger Sachschaden entstanden. Zuvor hatte es auch in Südhessen mehrere Autobrände gegeben. Auch hier vermutete die Polizei Brandstiftung.