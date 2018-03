Drei Jahre und vier Monate Haft nach tödlicher Geisterfahrt

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Weil er als betrunkener Geisterfahrer einen Unfall mit drei Toten bei Rüsselsheim verursacht hat, ist ein Mann zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Groß-Gerau sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der aus Polen stammende, 34 Jahre alte Mann Ende September 2017 mit seinem Kleinlaster in falscher Richtung auf die Autobahn 67 aufgefahren ist. Er rammte frontal ein entgegenkommendes Auto aus den Niederlanden. Dessen Fahrer, seine Frau und die Tochter kamen ums Leben.