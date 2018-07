Drei Kinder bei Autounfall verletzt

Griesheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind fünf Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr eine 47-Jährige am Donnerstagabend mit ihrem Auto bei Rot in die Kreuzung. Der Wagen krachte mit voller Wucht in das Fahrzeug einer 41 Jahre alten Frau. Die 41-Jährige sowie ihre Beifahrerin und deren drei Kinder im Alter von acht, elf und zwölf Jahren wurden verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Autos waren Schrott.