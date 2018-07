Drei Männer mit Drogen erwischt: 19 Plomben mit Kokain

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat bei Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt Rauschgift sichergestellt und drei Männer wegen Drogendelikten vorläufig festgenommen. Bei einem 32-jährigen Mann seien 19 Plomben Kokain gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das sind einzeln verpackte Konsumeinheiten. Mit der Aktion am Donnerstagabend habe der Kampf gegen Straßenkriminalität in der Innenstadt verschärft werden sollen, teilte die Polizei mit.