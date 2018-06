Drei Männer nach Stromschlag auf Baustelle schwer verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Auf einer Baustelle in Hanau sind am Montag drei Männer durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Hintergründe des Vorfalls und die Identität des Trios zunächst unklar. Der Unglücksort rund um das Gelände eines ehemaligen Verbrauchermarktes war vorübergehend großräumig gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei erlitten die Männer einen Starkstromschlag. Zwei Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik geflogen, der dritte mit einem Krankenwagen gefahren.